L'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del carreró dels Caputxins. El projecte, emmarcat en les obres realitzades per a la rehabilitació del conjunt de l’exconvent de Caputxins de Figueres, contempla la urbanització de la part de la finca denominada dels Frares, que queda darrera l’edifici a l’espai a tocar la mitgera sud dels horts per formar un carreró per a vianants que connecti el carrer de Caputxins amb el carrer del Puig Neulós. El projecte, que suposa una inversió de 311.000 euros, també inclou la pavimentació del carrer de Caputxins fins el carrer Tapís.

Una vegada completada la rehabilitació de l’edifici de l’exconvent es considera convenient tirar endavant el projecte de connexió dels dos carrers a nivell de vianants. Tot i això, aquest nou vial ha de servir també com a accés dels transports d’equipaments musicals i escenogràfics de la Sala Polivalent. A banda, també servirà perquè hi puguin entrar vehicles restringits a la part nord de l’hort dels Frares i fins i tot, facilitar la possible actuació dels bombers en el cas d’incendi.

L’actuació s’aprofitarà també per completar els serveis del carreró de Caputxins en la part que connecta amb el carrer de Tapís i renovar també la seva pavimentació.