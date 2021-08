Els sindicats CCOO i Cobas han decidit ajornar la vaga indefinida del manteniment públic (neteja viària, enllumenat i jardineria) de Figueres fins al dimarts 10 d'agost. L'aturada es va convocar aquest dimecres 4 d'agost i segons informen els convocants, s'ha decidit ajornar-la després de mantenir una jornada de mediació amb les parts afectades d'unes dotze hores.

CCOO i Cobas consideren, tal com manifesten en un comunicat, que hi ha "una manca clara de voluntat" per part de la patronal i l’Ajuntament de Figueres de solucionar el conflicte dels sectors de sanejament urbà, enllumenament públic i jardineria de la ciutat. Asseguren que van presentar una proposta "consistent" avalada per un jurista "de reconegut prestigi, acordat per les dues parts" per tal que determinés la viabilitat del conveni ciutat que ells reclamen.

Segons informen, la part empresarial s'ha negat a acceptar que això fos vinculant i la seva proposta és fer la consulta - tampoc vinculant - a través de la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius (CCNCC).

Els sindicats reclamen una negociació que resolgui el conflicte i asseguren que per això continuaran negociant "fins al darrer minut mentre se’ns deixi una escletxa pel diàleg".

Junts per Figueres reclama un acord entre govern i sindicats

El grup municipal de Junts per Figueres lamenta que el govern municipal i els sindicats no arribessin a un acord per desconvocar la vaga prevista i que es convoqui novament per al dimarts 10 d'agost.

Des de l'anterior vaga convocada el desembre de 2020 no s'ha avançat en la resolució del conflicte laboral i, per aquest motiu, des de Junts per Figueres s'emplaça a govern i sindicats a explorar "totes les vies de negociació necessàries per evitar abocar de nou la ciutat a una vaga indefinida dels serveis de recollida d’escombraries i neteja viària", manifesten en un comunicat.

El grup municipal recorda que fa mesos que va advertir al govern del perill d'una nova vaga. Un conflicte que es pot materialitzar els pròxims dies per la manca de capacitat de diàleg i d’arribar a acords, i que perjudicarà greument la imatge de la ciutat en plena temporada d'estiu, un estiu complicat pel comerç i la restauració i pocs dies abans del Festival Acústica.

El portaveu, Jordi Masquef, lamenta que en ple agost "ens trobem de nou a les portes d'una vaga indefinida que perjudicarà greument la imatge de la ciutat en aquesta temporada d'estiu tan delicada" i afegeix que "no ens podem permetre tornar a trobar-nos en la mateixa situació abans de la campanya de Nadal, cal buscar una solució definitiva".