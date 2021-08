Els veïns del Rec Arnau i l’Horta de l’Hospital s’han vist sorpresos per la tala inesperada d’una figuera que recordava l’antiga zona d’hortes d’aquest espai. L’arbre, que era ben viu i donava fruits cada any, s’havia conservat en un espai públic on encara hi ha una de les portalades d’accés als terrenys agrícoles.