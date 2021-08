La pressió assistencial a l'Hospital de Figueres provocada, entre altres, per la Covid-19, afecta també al servei d'urgències. A través del seu compte de Twitter, l'hospital ha demanat disculpes pel temps d'espera als pacients més lleus, "que pot ser molt més llarg de l'habitual".

Cap a les cinc de la tarda, el temps estimat d'espera pels pacients de nivell 4 i 5 (pacients menys greus) superava les dues hores. En aquell moment estaven atenent 23 pacients urgents i 5 d'emergència, amb una situació d'alt risc.

A la pàgina web de l'Hospital de Figueres hi ha un enllaç on es pot consultar la variació de l'espera i on es pot veure quants pacients estan sent atesos en aquell moment, segons el seu nivell de gravetat.