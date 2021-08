L’ANC ha anunciat que commemorarà l’1 d’octubre amb un acte polític a la Catalunya Nord per reivindicar el paper que va tenir en «la compra, emmagatzematge i distribució» de les urnes del referèndum del 2017. La presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, ha explicat que es vol celebrar la «creativitat» i la «imaginació» dels ciutadans quatre anys després del plebiscit. Després de l’acte del dia 1, es preveu que una columna de cotxes encapçalada per un vehicle amb urnes de l’1-O arribi fins a Figueres, on tindrà lloc un concert. L’ANC, amb el suport d’Òmnium i l’Associació de Municipis per la Independència, també convoca tres marxes simultànies a peu per al dia 2 i un altre acte polític de clausura a Barcelona el diumenge 3 d’octubre.

«Volem posar en valor la força de la gent mobilitzada, és una demostració de força popular i de control del territori», ha indicat Elisenda Paluzie. En el mateix sentit, ha lamentat que «estem en un moment en què l’1-O es vol enterrar» i que «posar en valor la mobilització popular de l’1-O ja per si mateix és un missatge a les institucions i als partits polítics».

Les entitats, que convoquen les manifestacions per la Diada i el primer cap de setmana d’octubre, ja van anunciar el 8 de juliol passat que el lema seria: Lluitem i guanyem la independència.