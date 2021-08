Investiguen la causa de la mortaldalt d'un mol·lusc a les platges del nord de l'Alt Empordà.

Centenars d'exemplars del mol·lusc Arca noae han aparegut a les platges dels municipis de Llançà, Colera, i també a la zona de l'Escala.

Des del Parc Natural del Cap de Creus, segons ha informat RAC1, informen que diferents investigadors universitaris treballen per trobar la causa que ha causat aquesta mortaldat.

En declaracions a l'emissora, el director del parc, Ponç Feliu, constata que "no sabem ben bé què pot haver passat, però entre les possibles causes que s’estan investigant hi trobem una pujada sobtada de les temperatures de l’aigua del mar, algun episodi ocasional de contaminació o algun bacteri que els estigui perjudicant".

El responsable de l'empresa Sk Kayak, Pau Calero, diu a RAC1 que "recorda la mortaldat que vam viure fa dos anys amb les nacres, que no en va quedar cap de viva. Alertat per aquests records, vaig posar-me en contacte amb professors i investigadors per esbrinar què passa a les nostres platges".

Des de Submón, el biòleg marí i doctor en biologia, Manel Gazo afegeix que "a algunes zones de la Mediterrània on es localitza aquest bivalve s’han anat documentant episodis puntuals de mortaldat massiva des del 1980, tot i que per aquesta zona empordanesa no es recorda un cas semblant amb les ‘Arca noae’".

Es tracta d'un bivalve que viu adherit a les roques de la platja i també a certa profunditat i que passa desapercebut quan està viu, perquè habitualment resta cobert d’algues que dificulten veure’l a simple vista.

Però s'ha pogut veure perquè quan es mor desenganxa i s'obre. Els exemplars s'han pogut veure a les platges on han arribat amb l'onatge.

De la situació se n'han fet ressó els ciutadans a través de les xarxes socials, i tant aquests com la comunitat científica consideren que és "alarmant" per la gran quantitat d'exemplars.