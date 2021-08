Per tal de lluitar contra el sexisme en el context festiu, i amb la premissa de preservar l’absoluta llibertat de totes i gaudir de les festes, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries instal·larà també, durant la Festa Major, dos punts liles. En aquesta ocasió, s’ha decidit comptar amb aquests espais en dos concerts que se celebraran a l’aparcament de l’Ecomuseu Farinera: el concert de Mafalda, divendres 6 d’agost a les 22.30 h; i el concert de Pelukas, dissabte 7 d’agost, a les 19.15 h.

El Punt Lila pretén oferir un espai de sensibilització en relacions d’igualtat i respecte, però sobretot un punt de suport i assessorament, atenció i seguretat per a les dones, per tal de prevenir i abordar qualsevol de les situacions de violència masclista que es pugui generar en aquest context. Amb aquest objectiu els punts liles, punts d’informació i assessorament, reparteixen material de sensibilització i ofereixen atenció i acompanyament per les possibles víctimes d’agressions.

Des del departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, tenim com a prioritat el foment de les polítiques i el desenvolupament d’accions per a la igualtat de gènere amb la finalitat d’erradicar les actituds masclistes. Segons Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies “les violències sexuals són un fenomen estructural, resultat d’una societat patriarcal. Les diferents administracions públiques som responsables de la protecció i la garantia dels drets fonamentals de la ciutadania, també als espais públics, per això en cada racó que creiem necessari i cada vegada que en tinguem oportunitat volem insistir i tenir presència per fer pedagogia en aquest sentit ”.