La plataforma Stop al macroparc eòlic marí de la Costa Brava Nord no atura la seva agenda de contactes amb els partits polítics i els representants de les administracions per fer-los arribar la seva preocupació pel gran impacte que tindrà el projecte en la biodiversitat, el paisatge i l’economia de la zona afectada. La plataforma s’ha reunit al Parlament amb la comissió d’Acció Climàtica i ha fet entrega de diferents documents als grups parlamentaris que en formen part i que han estat presents a la reunió ( Junts per Catalunya, ERC, CUP, En Comú Podem i Socialistes i Units per Avançar). Entre aquests documents hi ha els escrits que l’entitat ha presentat fins ara als processos oberts en relació al projecte ( consideracions a les consultes prèvies obertes pel Ministeri per a la Transició Ecològica i al Reial decret pel qual s’aproven els Plans d’Ordenació Marítima –POEM-). També es van entregar les quinze mocions que fins ara s’han aprovat per part dels ajuntamets gironins donant suport a la plataforma.

El president de la comissió, Dani Cornellà, ha preparat una proposta de resolució donant suport a la plataforma i contra el macroparc que ara haurà de ser signada pels grus parlamentaris. També ha proposat crear una o dues comissions monogràfiques sobre renovables on la plataforma serà convidada.

Sense consens

Durant la trobada els membres de la plataforma han explicat que el macroparc Tramuntana no té cap consens com ho demostra l’àmplia oposició que hi ha al territori. I també han assegurat que arribaran fins on calguin per aturar el projecte. Durant la reunió es va informar que en aquests moments l’entitat està preparant les al.legacions al document d’Avaluació ambiental estratègica del POEM i, si cal, s’arribarà als tribunals.

La plataforma els ha recordat que el macroparc se situa trinxant sense cap mirament un entorn molt fràgil que ha costat molt preservar; i que està projectat entre zones protegides d’alt valor ecològic marítimo-terrestre dels parcs naturals, xarxa natura 2000, i zones ZEPA i LIC que són interdependents entre sí i a les quals s’afecta plenament tant per la ubicació dels aerogeneradors com per l’evacuació de les línies. Una alerta que també fan un centenar de científics en un manifest que van fer públic.

Pla d’acció proactiva

Durant la reunió també es va donar a conèixer la proposta en la que s’està treballant des de fa temps a l’Alt Empordà, Empòrium 21, per fer front als reptes del canvi climàtic i que, en breu, es presentarà públicament. És una proposta que permetria sortir de la situació de bloqueig actual amb una iniciativa promoguda des del territori que aplica el model distribuït i participatiu de transició plantejat en el Pacte Nacional de Transició Energètica així com en els Plans Locals de Roses i Figueres. Entre d'altres, aquest projecte pot resoldre les necessitats actuals i futures en matèria de generació d’energia, així com ser motor de transformació econòmica de les empreses del territori i ciutadania. Amb un plantejament de producció distribuïda, propera al llocs de consum i amb instal·lacions ubicades en polígons industrials i en espais no productius identificats, entre d'altres.

La proposta pot tenir la capacitat de generar projectes sòlids de generació de renovables a curt termini, així com disposar del finançament públic-privat necessari per a l'execució dels mateixos.

La plataforma compta amb el suport de més d’una trentena d’entitats de diversos àmbits (el turisme, la nàutica, el submarinisme, i l’esport que apleguem 1.800 empreses), confraries de pescadors, entitats ecologistes, societat civil i partits polítics.