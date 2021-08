L’Ajuntament de Roses comença a aplicar la reserva de places d’estacionament d’ús individual per a vehicles de persones amb alt grau de discapacitat i mobilitat reduïda. La primera d’elles s’ha senyalitzat aquest matí al carrer Marià Benlliure, i consisteix en una placa vertical on s’indica la matrícula del vehicle autoritzat. Les persones interessades a obtenir una plaça individualitzada poden sol·licitar-la a l’Ajuntament.

Aquesta nova regulació és fruit de la recent modificació de l’Ordenança de Circulació de Roses, amb la qual el consistori vol evitar les dificultats amb què es troben persones amb alt grau de discapacitat per accedir a la seva destinació quan es troben els estacionaments pròxims ocupats per altres vehicles. L’objectiu és facilitar la seva mobilitat, fent-los més autònoms i contribuint a què els seus desplaçaments siguin més àgils i segurs.

Poden sol·licitar la reserva de places personalitzades els titulars de targetes d’aparcament amb discapacitat reconeguda amb mobilitat reduïda superior al 65% i que no disposin d’una plaça en propietat que sigui accessible. La petició es pot fer per a un estacionament pròxim al seu domicili, lloc de treball o centre d’estudis i s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament que, un cop comprovat que es reuneixen les condicions, assignarà una plaça en un radi de 200 metres del domicili, centre de treball o d’estudis, excepte en el cas que es tracti de zones de vianants en què la plaça s’ubicara fora de la zona en qüestió.

La senyalització es fa amb una senyal vertical de prohibició en què hi consten la matrícula o matrícules dels vehicles autoritzats, amb un màxim de dues vinculades a la mateixa persona, així com amb el pintat corresponent al terra. Les reserves es concedeixen per un termini de quatre anys sempre que es mantinguin les condicions que les van motivar, transcorreguts els quals caldrà procedir a la seva renovació.

L’alcalde de Roses, Joan Plana, ha remarcat que "les noves places individualitzades en cap cas aniran en detriment de les places generalistes reservades per a persones amb mobilitat reduïda -altres veïns del municipi, visitants, etc-, que seguiran existint, sinó que el què es fa és afegir una nova tipologia de places per facilitar el dia a dia i el benestar de les famílies rosinques que tenen necessitats d’estacionament al llarg de tot l’any"

Joan Garcia Giró, titular de la primera reserva de plaça instal·lada aquest matí, ha mostrat la seva satisfacció per "la millora que suposarà poder disposar d’aquesta plaça individualitzada a prop de casa, sobretot en dies en què l’estat físic o les condicions meteorològiques, etc. fan els desplaçaments més difícils".