La neteja i la preservació de l’entorn són trets que distingeixen les platges de Roses, que compten amb vistoses papereres, d’unes dimensions considerables, per tal que els usuaris vegin bé on han d’abocar els residus quan van a banyar o a prendre el sol. A més, s’ha previst que la recollida sigui selectiva. La blava per al rebuig i la groga per els envasos lleugers.