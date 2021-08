L’Hospital de Figueres ha començat a derivar pacients a altres centres de la demarcació per fer front a la pressió provocada per la sisena onada de la Covid-19 a l’Alt Empordà (la cinquena en el conjunt de Catalunya), l’augment de les urgències derivat de l’arribada de turistes a la comarca i la falta de professionals, per les baixes per coronavirus i la coincidència de l’onada amb el període de vacances del personal.

La sisena onada ha registrat el pic d’ingressos per coronavirus a l’Hospital de Figueres el dimecres 28 de juliol amb 39 pacients hospitalitzats, dels quals quatre eren a la Unitat de Monitoratge (UMO) del Servei d’Urgències (semicrítics). Mentre que l’1 de juliol l’Hospital no tenia cap malalt de la Covid-19 ingressat, el dia 12 la xifra ascendia a vuit (tres a semicrítics), i la tendència va ser a pujar fins a produir-se el punt màxim d’hospitalitzacions el dia 28. Així, el mes de juliol es va tancar amb 32 pacients ingressats per coronavirus: 24 a la planta de Medicina Interna, tres a la de Pediatria i 5 a la UMO. Pel que fa al perfil del pacient ingressat, la franja d’edat ha baixat respecte a les anteriors onades i, majoritàriament, no està vacunat.

D’acord amb la Regió Sanitària de Girona, i gràcies al suport de la resta de centres de la demarcació, s’ha decidit que, si és necessari, l’Hospital de Figueres pot derivar pacients a l’Hospital d’Olot i a la Clínica Onyar de Girona. I, en aquest últim centre, avui mateix ja s’hi han traslladat dos pacients procedents de l’Alt Empordà. Es tracta de malalts que no són crítics, ja que en aquests casos sempre es traslladen als hospitals que disposen d’una Unitat de Crítics (UCI).

Pel que fa al servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres, en aquests moments registra unes 300 entrades per dia, amb punts de màxima demanda de 80 persones. Unes dades que s’assimilen a les registrades durant els estius anteriors a la pandèmia, ara amb l’agreujant que l’assistència s’alenteix per l’aplicació dels protocols anticovid.

En referència als professionals, avui n’hi ha 10 de positius, però en aquesta sisena onada s’ha arribat a un pic de 15 de positius. Unes baixes que se sumen al personal que està de vacances. És per això que s’han incorporat més professionals a la Fundació Salut Empordà (FSE) i s’han prorrogat tots els contractes de les persones que s’havien incorporat com a reforç covid fins al 6 de gener del 2022.

Altres mesures organitzatives

Per tal de fer front a aquesta situació, s’han pres altres mesures que afecten a l’assistència, tal com ja s’ha fet en les anteriors onades. S’ha suspès activitat de Consultes Externes, quiròfans i sales d’endoscòpies per alliberar professionals que puguin donar suport als serveis més pressionats. La suspensió no és de manera generalitzada, sinó que cada dia es revisa per tal d’evitar fer desprogramacions massives, amb l’objectiu de mantenir al màxim l’activitat ordinària.

Pel que fa a la disponibilitat d’habitacions de l’Hospital, la setmana passada es van habilitar fins a 15 llits més dels habituals, arribant als 150 llits, que és la capacitat màxima del centre. I també s’han derivat pacients lleus o altables a la Clínica Santa Creu, per tal d’alliberar habitacions.

En referència als acompanyants dels pacients ingressats, no s’han fet canvis en el règim de visites del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, però sí en el de l’Hospital. Cada franja horària s’ha reduït una hora, quedant de la següent manera: de 12 h a 13 h i de 17 h a 18 h.

“Com ja va passar el mes de juliol de l’any passat, s’ha produït una nova onada de pacients a l’Hospital. Però en aquest cas tenim l’agreujant del turisme que no teníem el 2019 perquè hi havia confinament i les fronteres estaven tancades, la qual cosa ens suposa molta pressió tant a les Urgències com a les plantes, si aquests malalts han d’acabar ingressant”, explica el director gerent de la FSE, Martí Masferrer. I afegeix que “la situació se’ns complica perquè a la pressió s’hi suma el període de vacances dels nostres professionals, que evidentment no poden deixar de fer. Com a representant de l’entitat, vull agrair la implicació, dedicació i compromís que tots els professionals de la Fundació han demostrat durant la pandèmia i que mantenen en aquest moment tan complicat per nosaltres”.