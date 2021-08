L’Ajuntament de Figueres ha executat l’adequació d’un camí per a vianants a la zona del parc de les Aigües que connecta el carrer Puig d’Esquer amb la passera de ferro i fusta que arriba al carrer Salines, just darrere del Mas Torrent. Aquest camí passa al costat dels dos plataners provinents de l’esfondrament de la Rambla. Aquest espai ha guanyat protagonisme darrerament com a escenari de concerts.