Roses i Figueres han estat els escenaris escollits per realitzar la desena i onzena sessió de fotografies del calendari solidari Bombers amb causa, proposta que, un any més, es duu a terme gràcies a la col·laboració de Bombers de la Generalitat i l’Obra Social de Sant Joan de Déu, i que enguany arriba a la seva onzena edició; és un clàssic. «Tant Sant Joan de Déu com els Bombers som dos col·lectius que es dediquen a cuidar la gent, i creiem que la solidaritat ha de servir per transformar les situacions de vulnerabilitat», destaca Oriol Bota, director d’obra social de l’Hospital Sant Joan de Déu.

La iniciativa cada any escull diverses localitzacions de tot Catalunya, i el fet d’haver escollit Roses i Figueres com a escenaris per les fotografies no és una casualitat; els col·lectius de Bombers d’ambdues poblacions són solidaris i s’impliquen molt en la venda de calendaris. La recaptació aconseguida amb els exemplars d’aquest calendari, que sortirà a la venda a mitjans de novembre, es destinarà a finançar la beca de recerca Bombers amb Causa.

A Roses, les fotografies van ser capturades en un espai marítim: el Club Nàutic . Va ser el 29 de juliol, i va tenir un protagonista ben especial: en Julen, de 7 anys, i al qual el 2018 se li va detectar un Sarcoma d’Ewing, però ara ja es troba totalment recuperat. Ell, juntament amb la seva germana Sofia i els Bombers del Parc de Roses, van simular un rescat i alguna activitat esportiva al mar. Els retrats van ser fets per Ignasi Pérez, fotògraf freelance especialitzat en fotografia d’esport.

A Figueres, les fotos en un espai emblemàtic

A Figueres l’escenari escollit va ser un punt neuràlgic de la ciutat: la Font lluminosa. La sessió fotogràfica va tenir lloc el 2 d’agost, i en aquest cas, els models que van mostrar les seves millors gales van ser en Roc, de 4 anys i pacient de l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Arlet de 8 anys, la Isona de 14 anys i els Bombers de Figueres. Les imatges van ser capturada per l’objectiu de Maria Contreras Coll, fotògrafa documental freelance, exploradora de National Geographic 2020–2021, i membre de Women Photograph and Photographic Social Vision.