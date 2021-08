L'empresa de transports El Mosca condemna el comportament del camioner begut que va provocar l'accident mortal a la Jonquera. En un comunicat difós a xarxes, la companyia diu que està col·laborant amb els Mossos "per esclarir el succés" i avança que prendran "les mesures legals necessàries" contra l'infractor. El camioner, que té 39 anys i conduïa un tràiler de l'empresa, va atropellar mortalment un vianant aquest diumenge a la tarda i quan va intentar fugir en direcció contrària per l'N-II, va provocar un altre accident. Va marcar una taxa de 0,66 mg\/l a la prova d'alcoholèmia. Els Mossos el van detenir per homicidi imprudent, conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i abandonament del lloc de l'accident.

Els fets van tenir lloc ahir poc després de les sis de la tarda. Segons la Policia Local i el relat de diversos testimonis, el camioner circulava de manera temerària per l'avinguda Canigó quan va envestir un vianant i el va atropellar mortalment. Després, l'home va intentar fugir del lloc i es va incorporar en sentit contrari per una rotonda de l'N-II. Allà va xocar frontalment amb un turisme. El camioner, però, en comptes d'aturar-se va intentar continuar la marxa. Va ser aleshores quan altres xofers que hi havia a la zona el van poder retenir.

Arran d'aquest segon sinistre, tres persones van quedar ferides lleus. A més, durant el seu trajecte, el camioner també va impactar contra un fanal i una senyal de trànsit.Els Mossos d'Esquadra van fer la prova d'alcoholèmia al camioner, que té 39 anys i és de procedència marroquina. L'home va donar una taxa de 0,66 mg\/l, cosa que multiplicava per més de quatre el límit permès (perquè en el cas dels transportistes, el màxim és de 0,15 mg/l).

La policia el va detenir per homicidi imprudent, conduir sota els efectes de l'alcohol, conducció temerària i abandonament del lloc de l'accident. El camioner ha passat aquesta primera primera nit a la comissaria dels Mossos i es preveu que demà passi a disposició judicial.

Condemna l'actuació

L'empresa Transports El Mosca ha emès un comunicat on lamenta i condemna "profundament" el comportament del conductor "que ha provocat aquest accident terrible". La companyia explica que està col·laborant amb els investigadors per "ajudar-los a esclarir el succés" i ja avança que prendran "les mesures legals necessàries" contra l'infractor.L'empresa se solidaritza amb els familiars de la víctima mortal, a qui transmet les seves "més sinceres condolences" i també desitja que els ferits es recuperin ràpidament.