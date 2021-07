Davant l’increment del perill d’incendi forestal per l’entrada de tramuntana, a partir d’avui 31 de juliol i fins demà dia 1 d’agost s’activarà el nivell 3 del Pla Alfa a 9 municipis de la comarca de l’Alt Empordà: Cadaqués, Garriguella, Llançà, Palau-saverdera, Pau, el Port de la Selva, Roses, la Selva de Mar i Vilajuïga.

A més, també es restringiran els accessos al Parc Natural del Cap de Creus. Els Agents Rurals demanen extremar les precaucions i augmentaran la vigilància en els espais on el Pla Alfa 3 es manté activat per tal de controlar el compliment de la normativa i de la suspensió de les activitats que poden generar perill d’incendi.

El Pla Alfa s’elabora diàriament en funció del mapa diari del perill d’incendis forestals i altres eines d’anàlisi de la situació meteorològica i de la disponibilitat dels combustibles forestals.

Consells i recomanacions

Aproximadament el 90% dels incendis forestals s’originen com a conseqüència de l’activitat humana, ja sigui de forma accidental o per imprudències. Per minimitzar el perill d’incendi s’aconsella evitar la freqüentació de les zones forestals durant les hores de màxima insolació i no realitzar cap tipus d’activitat que tingui associat un risc d’incendi forestal, especialment entre les 13 i 18 hores, franja de màxima insolació.

En cas de detectar una columna de fum a prop del bosc o qualsevol conducta que pugui comportar perill d’incendi forestal cal comunicar-ho de forma immediata a través del telèfon 112.