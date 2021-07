Cent vint-i-cinc escalons a l’alçada d’un campanar, Figueres a vista d’ocell

L’Oficina de Turisme i el grup de Guies de Figueres ofereixen un ampli catàleg de visites a diferents indrets i espais singulars de la ciutat. Entre aquestes hi ha el recorregut guiat per l’interior del temple de Sant Pere que té com a colofó l’ascens al campanar. Aquesta visita, que compta amb la complicitat de la parròquia, es fa cada dimecres al matí i els dissabtes a la tarda. La proposta, que ha tingut molt bona resposta fins ara, va néixer l’any passat coincidint amb el programa d’actes de la celebració del Mil·lenari de Sant Pere.

La visita permet als participants conèixer alguns dels racons més interessants del temple gòtic, aixecat al segle XIV, que encara conserva alguns vestigis d’etapes anteriors i que va ser reconstruït, en part, a partir dels anys quaranta del segle passat, després de la destrucció soferta el 1936.

El recorregut comença a la zona del baptisteri, on hi ha l’exposició temporal dedicada al Mil·lenari, la gran pica feta amb pedra de Figueres i el quadre El paisatge del baptisme de Jesús, de Lluís Roura. La visita continua amb l’ascens al cor, on hi ha l’orgue principal del temple i des del qual es poden observar les seves principals característiques i, molt especialment, les impostes policromades amb els escuts de Figueres i el casal reial català.

La visita continua per les diferents capelles, l’altar, els conjunts escultòrics i els accessos laterals i posteriors, on sobresurt la reixa forjada del portal de Sant Cels, que dona al carrer de la Jonquera, datada el 1798. «Molts visitants queden sorpresos amb alguns episodis històrics d’aquest temple, com ara el casament del rei Felip V amb Maria Lluïsa de Savoia el 1701», explica la guia Rosa Duran.

La pujada al campanar és la cirereta del pastís. I no és apta per a gent amb claustrofòbia o amb dificultats de mobilitat, ja que cal superar cent vint-i-cinc escalons abans d’arribar a la zona de la torre on hi ha les campanes. L’escala, recargolada i molt estreta, va superant els diferents cossos de l’estructura, que en total fa 43,50 metres d’alçada. Per a evitar maldecaps i l’entrada d’aus, els finestrals de la part alta estan protegits amb una reixa.

Dimecres passat vam acompanyar els participants de la visita guiada matinal. La mestra figuerenca Anna Cornet hi pujava per primera vegada en companyia dels seus fills Aleix i Júlia. «Ha estat una visita molt interessant. Hem vingut perquè m’agrada conèixer la meva ciutat i que els nostres fills també la coneguin. Aquesta visita és per a famílies i ens mostra part de la història de la nostra cultura», explica.

Durant la visita coincidim amb Pedro Serrano i Rosa Anguita, jubilats madrilenys que fan estada en una casa de turisme rural al peu de les Salines. Cau un sol de justícia i admeten que «hem entrat a l’església per a refrescar-nos, ja la coneixíem i té detalls molt interessants. L’any passat vam pujar al campanar i, només per l’aventura de l’ascens, ja va valer la pena».

Un altre figuerenc, el guia professional Carles Cabo, especialitzat a acompanyar visites a Barcelona, Girona, el triangle dalinià i altres punts turístics, també reconeix no haver pujat mai abans al campanar. «La pandèmia ens ha ajudat a apreciar millor el territori. Quan tens oportunitat de viatjar, tendeixes a anar lluny i sempre deixes per un altre dia visitar les coses interessants de casa», diu. Rosa Duran i Anna Massot, membres de Guies de Figueres, també reconeixen que la pandèmia «ha canviat moltes coses» i ha fet augmentar l’interès pel patrimoni local a la gent del territori. Elles calculen que, a la visita a Sant Pere «un 95 per cent dels participants són de Figueres o de la comarca».