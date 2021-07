L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha engegat un concurs a les xarxes socials per fomentar la participació en la campanya que porta a terme l’entitat Ecovidrio a Roses, Llançà, Port de la Selva, Colera i Portbou. El nou compte d’instagram de l’àrea @mediambient_ccae, en el marc de la campanya #MovimientoBanderasVerdes, sortejarà 10 miniglús entre tots aquells que participin del concurs.

Els participants han de seguir el compte d’instagram @mediambient_ccae i publicar una fotografia mostrant com reciclen el vidre en algun dels contenidors dels municipis que formen part de la campanya d’enguany. A banda de la ubicació de la publicació, s’haurà d’etiquetar amb un dels hashtags de la campanya d’Ecovidrio: #MovimientoBanderasVerdesColera, #MovimientoBanderasVerdesPortdelaselva #MovimientoBanderasVerdesLlançà, #MovimientoBanderasVerdesPortbou o #MovimientoBanderasVerdesRoses .

Banderas Verdes té la singularitat d'involucrar tant als ajuntaments locals com a restaurants, bars, quiosquets i punts de restauració en general. Es tracta d'una campanya que vol sensibilitzar sobre la importància del reciclatge i de la separació i recollida selectiva dels envasos de vidre. El sector hostaler genera el 52% dels envasos de vidre d'un sol ús, i per això és clau per generar una transició real cap a un model d'economia circular.