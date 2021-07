L’Agrupació Municipal del PSC de Roses ha proclamat, en una Assemblea extraordinària, el regidor Josep Maria Martínez com a cap de llista per a les eleccions municipals del 2023. La primera secretària del partit, Olga Simarro, va anunciar als militants i simpatitzants que no es presentaria com alcaldable –hi era des del 2015. Va proposar als militants que ho sigui Martínez, regidor des del 2019. La proposta va ser acceptada per unanimitat, per la qual cosa encapçalarà la llista electoral del PSC per optar a l’alcaldia de Roses el 2023.

Martínez, que és independent, agraeix la tasca d’Olga Simarro al capdavant del partit des del 2015. «Continuarem fent la mateixa oposició fiscalitzadora com hem fet fins ara, a la vegada que començarem a treballar per crear una llista nova amb gent solvent, compromesa amb Roses i que sigui capaç de portar a terme un programa il·lusionant, pragmàtic i progressista en benefici de tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Roses», afirma el nou alcaldable.

«L’etapa de l’Olga és de la resistència. Des del 2015, va tenir la fortalesa de mantenir el grup del PSC. Aspirem a ser el revulsiu, amb un objectiu molt clar que és assolir l’alcaldia el 2023. Tenim idees noves amb gent nova, i una llista renovada. Tenim un projecte, il·lusionant, pragmàtic i progressista». L’objectiu és fer una fusió de la militància activa amb l’actual. El 2019, els socialistes buscaven un pacte amb ERC, però el sobiranisme va decantar la balança.