L'àrea de Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha realitzat una campanya alternativa a la Trobada de Casals de la comarca, per tal que els infants i joves que participen en les activitats reglades de lleure puguin tenir un espai per compartir i reivindicar les activitats de lleure d'aquest estiu.

Aquesta campanya ha pretès que tots els infants i joves de l'Alt Empordà que participen en casals de lleure participin i transmetin un missatge positiu i motivador per aquest estiu diferent, i que s’ho passin bé per sobre de tot, malgrat les adversitats i les mesures de protecció. Així doncs, el lema de la campanya té un missatge simbòlic clar i que també fa referència l’obsequi que rebran per participar: #ensmengemlestiu.

A més de potenciar la creativitat dels infants i joves (monitors i participants) a través de la plataforma Tik Tok, pretén fomentar la participació en equip dels "grups de convivència" i alhora transmetre un missatge inherent dins l'obsequi que rebran: una motxilla nevera per a cada participant.

Aquesta campanya ha tingut un gran èxit, ja que han participat 2.400 infants de 46 casals de la comarca, superant els 1.600 participants de l’any 2020. Els 122 vídeos es poden veure al web: https://www.tiktok.com/tag/ensmengemlestiu i mostren les tres activitats que cada grup de convivència considera que els hi agrada més del casal. El hashtag #ensmengemlestiu ha tingut un ús d’unes 22.600 visualitzacions.