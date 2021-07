Malgrat la difícil situació econòmica del 2020, Vilafant aprova definitivament els comptes del 2020 amb una bona situació econòmica i un bon equilibri financer. «La situació econòmica del nostre Ajuntament, ens permet afrontar el futur a curt termini amb tranquil·litat, a destacar també la bona situació de la tresoreria municipal» ha explicat el regidor d’Hisenda de Vilafant Kiko Marín. Un exercici, el del 2020, en el que s’ha executat un 94,39% del pressupost de despeses. Un 89,87% de pressupost d’ingressos, i un 38% de la part de les inversions, la resta passaran al pressupost del 2021. D’aquesta manera, Vilafant aprova definitivament els comptes generals del 2020 amb tots els vots afirmatius dels regidors assistents a la sessió.

Durant aquest ple ordinari, l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys ha donat compte de les obres que s’estan realitzant al costat del pavelló per instal·lar els serveis per deixar aquests terrenys preparats per quan es comenci a construir l’edifici per l’institut de Vilafant. Cantenys també ha explicat que el municipi té en marxa el procés participatiu per definir els usos de Palol, que fa poques setmanes ha tancat la seva segona fase, en la que els ciutadans han pogut fer les seves aportacions a través del web de l’Ajuntament, l’alcaldessa ha recordat que el setembre es començarà una tercera fase d’aquest procés participatiu. Cantenys també ha recordat que a partir d’aquest dijous Vilafant quedarà fora del toc de queda, per això ha fet una crida a no abaixar la guàrdia per evitar fer passos enrere en la lluita contra la Covid-19. «Cal que entre tots tinguem màxima prudència, podem gaudir de l’estiu però sempre respectant les mesures de seguretat per evitar la Covid 19», ha destacat Consol Cantenys durant la sessió.

En aquest ple del mes de juliol també s’ha aprovat el calendari de festes locals pel proper any 2022, que seran el 3 de maig coincidint amb la festa de Santa Creu i el 16 de setembre dia de Sant Cebrià, patró de Vilafant.

En aquesta sessió també s’han debatut dues mocions, una del grup d’ERC en suport a l’amnistia i una del grup municipal de Ciutadans per demanar la creació d’un cos de policia local.