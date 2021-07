Aquest dissabte, a les set de la tarda, al moll pesquer del port de l’Escala (darrera del MARAM), tindrà lloc la presentació del llibre «Trini, la tonyina de l’Escala», el conte i la història real, de Lurdes Boix (text) i Lluís Roura (il·lustracions). La presentació del llibre anirà a càrrec de l’alcalde Víctor Puga i Roser Güell, patrona major de la Confraria de Pescadors. Aquest llibre ha estat editat pel Museu de l’Anxova i de la Sal i inclou un conte amb il·lustracions creades expressament per Lluís Roura, fotografies de diversos autors, un vídeo elaborat per Canal 10, a partir de gravacions i la història real amb entrevistes als pescadors que van decidir tenir-ne cura any rera any. Tant el conte com les il·lustracions volen transmetre un missatge de solidaritat i de respecte pel medi ambient, així com també acostar l’art als més petits.

«Aquesta és una història que feia temps que seguia. Aquest animal va arribar l’any 2015 a l’Escala, va marxar i no la van veure més, fins que va tornar a aparèixer. És una cosa estranya», explica Lluís Roura, el qual va arribar a la conclusió que «aquesta història s’havia de quedar». Roura qualifica el que va protagonitzar la Trini d’un conte molt entranyable, que es pot llegir en quatre llengües: català, espanyol, francès i anglès.

«El 2019 no va venir la Trini i amb un nét de quatre anys la vam anar a veure; en no trobar-la, em va venir la idea de fer-ne un conte», confessa Lurdes Boix, la qual va convèncer a Lluís Roura del protagonisme de la tonyina.

En paral·lel, la galeria d’art Port 25 acollirà una singular exposició d’aquesta obra nova de Lluís Roura. Es tracta de la seva primera exposició des del 2017. La mostra es podrà visitar entre l’1 i el 14 d’agost a la sala del carrer del Port. La galeria fundada per Frederic Ballester compleix trenta anys d’existència.