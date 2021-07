«Fa un mes, La Xarxa celebrava un any i cada dia que passa es necessiten més mans: per anar al camp a recollir els productes de la pagesia local de l’Alt Empordà, per participar en la preparació i recollida de les cistelles a Figueres… i tots podeu aportar el vostre coneixement en alguna comissió». Aquest és el missatge que llança La Xarxa Alt Empordà per si hi ha persones interessades a prestar part del seu temps, de format voluntària i altruista, a aquest projecte de caràcter social. L’objectiu és donar suport a aquelles famílies que, per una qüestió de vulnerabilitat econòmica, es troben amb dificultats a l’hora de comprar els aliments i productes essencials.