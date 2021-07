La Sala Municipal de Castelló d’Empúries ja té projecte guanyador. Es tracta de 3 Al Descobert, després que el jurat del concurs es reunís aquest dilluns. Pel que fa al procés participatiu que l’Ajuntament ha impulsat, des del Departament de Participació Ciutadana, durant les darreres setmanes per a conèixer el punt de vista de la ciutadania empadronada i major de 16 anys sobre els tres projectes que havien arribat a la fase final, la ciutadania va donar suport al projecte 3 al Descobert, al Escenes i Pàtina en aquest ordre de preferències

En total, hi van participar 238 persones, un 2,4% del cens. Per dur a terme el procés participatiu, l’Ajuntament va habilitar com a punts de recollida de suports, el web tutrieslasalamunicipal.cat, i la Sala Municipal, l’OMAC Empuriabrava, la Biblioteca Municipal, el Centre Emprèn i l’Espai Jove El Centro.

Anna Massot, regidora responsable de Participació Ciutadana, amb relació al procés participatiu, destaca el fet de «posar en valor l’interès mostrat per part dels veïns i veïnes de forma molt positiva»

Salvi Güell, alcalde de Castelló, valora el desenllaç del concurs explicant que «un cop realitzats tots els tràmits legals i havent-se reunit el jurat i valorat l’opinió dels veïns i veïnes, ara ens toca començar a treballar per a fer realitat la rehabilitació tan necessària d’aquest equipament, que ens permetrà dotar el municipi d’un espai de primer nivell i adaptat als nous usos culturals, turístics i veïnals que li podem donar».

En l’àmbit terreny arquitectònic, aquest projecte persegueix tres fites: «Re-connectar l’edifici amb els espais públics emfatitzant el seu caràcter públics i municipal. Descobrir i dignificar l’edifici original i els seus espais principals posant en valor el patrimoni arquitectònic i oferir tres espais polivalents de diferents característiques que permetin, a més d’una major flexibilitat i diversitat d’usos, la simultaneïtat d’activitats».

Els nous espais multifuncionals, corresponents a les tres naus principals, són El Foyer a l’accés des de la Plaça del Joc de la Pilota, l’Antic Teatre i La Sala de l’Absis (presbiteri).