El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Vilafant ha presentat una moció per debatre en el proper ple de la corporació i aconseguir la conversió de l’actual cos de Vigilants Municipal en Policia Local, la qual cosa permetria als quatre guàrdies actuals disposar de totes les competències en matèria de seguretat ciutadana que ara tenen restringides. “Tothom sap que els vigilants tenen menors competències que un policia, tampoc poden portar armes però s’han d’enfrontar igualment a les mateixes situacions de risc jugant-se el tipus cada vegada”, ha indicat el regidor del grup, Serafín Pérez, que també va ser el primer guàrdia municipal de la localitat.

Per a Pérez, la seguretat ciutadana “és un element irrenunciable” per a garantir la convivència i “assegurar la protecció de la població”. A més, el fet que Vilafant disposi de quatre nuclis urbans (Nucli Antic, Camp dels Enginyers, Les Forques i Arengada) provoca que els vigilants s’hagin de dividir constantment per cobrir tota l’extensió del municipi i “si a sobre no poden dur arma i tenen menors competències que un policia local, és evident que això els dificulta la feina”, ha afegit Pérez.

Des de la formació taronja han indicat que la conversió del cos de guàrdies municipals en un cos de policia local requereix la majoria absoluta del ple municipal i l’acord del conseller de Governació. “Ciutadans és obvi que avala aquest canvi i esperem que el govern també hi doni el vistiplau, perquè això és en benefici de la seguretat ciutadana”, ha finalitzat el regidor.