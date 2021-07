Societat Civil Catalana (SCC) ha celebrat una roda de premsa aquest dilluns, 26 de juliol, al matí, a la pujada del Castell de Figueres, davant la Torre Galatea, en el marc de la campanya «per a recuperar la Catalunya interior, un territori copat pel nacionalisme català». La campanya titulada "Som molts", que va començar el 20 de juliol a Manresa, busca acompanyar els constitucionalistes a l'interior de Catalunya i oferir-los Societat Civil Catalana com a plataforma de suport i organització.

L'acte ha estat inaugurat per Fernando Sánchez Costa, president de SCC, que ha dit: «Espanya és l'Estat propi dels catalans». També ha afirmat: «L'empobriment de les comarques de l'interior al llarg de les últimes dues dècades, una baixada del 21% de renda relativa en el cas de l'Alt Empordà, mentre el Govern està més pendent de destinar recursos al procés que a millorar les condicions econòmiques dels ciutadans de l'interior de Catalunya».

El president de l'entitat ha aprofitat la seva estada a Figueres per «denunciar» que «Salvador Dalí no tingui ni una plaça ni carrer a Barcelona». En aquest sentit ha assenyalat que «cal reivindicar la seva figura com "el català més universal oblidat pels nacionalistes"». Finalment, ha reclamat al Govern de la Generalitat que «no sigui cec ni sord a la meitat de catalans i les seves demandes» i que «escoltin totes les veus i tota la realitat catalana i s'assumeixi Catalunya tal com és, en tota la seva riquesa, per a tornar a recuperar Catalunya i liderar Espanya, l'Estat propi dels catalans».

En l'acte també ha participat la presidenta de SCC a Girona, Eva Trias, i Miguel Candel, president de l'entitat constitucionalista a Barcelona, Trias ha demanat «tornar a fer una Catalunya rica i plena». Per part seva, Candel ha reclamat «reconstruir Catalunya sobre els valors universals com els que representa Salvador Dalí». S'han sumat a la concentració Hector Amelló i Mari Ángeles Olmedo, representants polítics de Cs i PP, respectivament, a Figueres.