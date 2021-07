-L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha demanat a la Generalitat que emprengui les accions necessàries per evitar que municipis que no tenen decretat toc de queda nocturn es converteixin en punts de trobada de joves de tot l'entorn per fer botellons a les platges. "Aquesta no és una qüestió tant d'ordre públic com de salut pública, ja que no serveix de res que es faci toc de queda nocturn en un municipi, si després la gent pot anar al poble veí i no s'evita d'aquesta manera la propagació del virus que es volia evitar", lamenta l'alcalde de l'Escala en un comunicat. Aquest cap de setmana han comprovat com es reunien fins a 500 persones a les platges de l'Escala.

L'alcalde de l'Escala s'ha reunit aquest dilluns amb responsables de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra per analitzar la situació i ha demanat més efectius policials a la Generalitat per poder fer front a aquesta situació."El que no pot ser és que es faci tancar els comerços a les deu de la nit en plena temporada turística, quan defensem que són espais segurs, i que després no puguem actuar davant els botellons que s'allarguen fins les sis de la matinada, que són un autèntic perill per a la salut pública", remarca Puga. L'alcalde també apunta que els botellons podrien derivar en problemes d'ordre públic i que, a més, embruten de forma considerable les platges i l'espai públic. Puga ha posat la situació en coneixement dels departaments d'Interior i de Salut."Demanem una regulació que eviti aquesta situació", ha indicat l'alcalde de l'Escala que reclama que tots els municipis estiguin "en iguals condicions".