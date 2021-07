Un grup format per vint-i-cinc voluntaris ha participat, aquest cap de setmana, a la neteja de la cala l'Alguer de Llançà, situada entre Grifeu i la platja de Sant Jordi. L'acció ambiental ha estat organitzada per tres associacions de la Mar d'Amunt: Som Mar i Platges Netes, de Llançà, i Altres Maneres, del Port de la Selva. També hi han participat persones vingudes del Maresme i la Garrotxa que passen dies de vacances a la zona i que han volgut adherir-se a la jornada de les entitats ecologistes.

La neteja s'ha fet a la sorra de la cala, a la superfície del mar amb l'ajut de tres caiacs, i en el fons marí amb tres bussos i tres apneistes. "Hem recollit 30 quilograms de deixalles, sobretot provinents del fons marí. Aquesta platja té corrents i, a vegades, s'acumulen molts de plàstics en una sola zona", explica Jesús Blanco, membre de Platges Netes. Els organitzadors han agraït la col·laboració de tots els voluntaris "que amb la seva implicació fan que el nostre entorn estigui una mica més net".