L'Associacio de Veïns dels barris de Riuet i Ullal de Sant Martí d'Empúries, de l'Escala, ha organitzat aquest matí una neteja dels carrers del barri conjunta i voluntària.

Els veïns s'han trobat amb tota mena de deixalles pels carrers del barri: llaunes, ampolles, mascaretes, papers, brics i roba de bany, entre d'altres. Al seu compte de Twitter, han exposat la tasca i han explicat que n'han omplert diverses bosses.

A més, han aprofitat per enganxar cartells per recordar a la població que «els preocupa el seu entorn» i per demanar que no passin per sobre les dunes, per tal de poder mantenir la zona.