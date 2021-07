Víctor Puga i López (l'Escala, 1972) va entrar en la política municipal l'any 2007, sent primer tinent d'alcalde. L'any 2015 va agafar la vara, que ha compartit amb les funcions de conseller comarcal i diputat provincial.

Amb el socialista Víctor Puga, repassem la situació en què es troba el municipi de l’Escala, després de guanyar amb majoria en les eleccions del 2019 i governar en solitari.

Quin balanç en fa, de la primera meitat d’aquest mandat?

Ha estat una primera part del mandat amb una situació molt difícil de gestionar, que no podíem preveure de cap manera, i que ens va espantar d’entrada perquè teníem desconeixement de què causava el virus, quina repercussió podia tenir al conjunt de la població i de l’economia. Però, aquests dubtes s’han anat dissipant a mida que passaven els mesos i teníem un millor coneixement de com es comportava el virus. Pràcticament, podem dir que aquests primers dos anys de mandat han estat marcats per la pandèmia. No hem pogut desenvolupar les polítiques que ens hauria agradat. L’Escala va deixant enrere aquesta situació i ho passa amb una nota alta, perquè la població segueix cohesionada. La temporada passada no va ser dolenta i aquest any és igual. Tenim un govern sòlid i anem pensant, quan deixem la pandèmia enrere, com ens podem projectar. Hem fet una gestió econòmica molt curosa. No tenim endeutament i tenim un estalvi de prop de set milions d’euros, que ens permet mirar el futur amb cert optimisme.

Per als dos anys que queden de mandat, quins són els punts forts que té l’Escala?

Estem molt il·lusionats. Acabem de presentar una proposta de ciutat que ens engresca molt, perquè tenim capacitat econòmica i ens permet ser agosarats en els plantejaments. Però, això, dins d’un ordre, perquè tenim un govern amb capacitat. Això, a nosaltres, ens engresca molt. Aquest és un repte que assumim amb molta il·lusió. Ara que vindran els Fons Europeus, per fer una transformació, tenim un projecte de més de 20 milions d’euros que té en compte tots els barris i no només està pensat per a inversió, sinó que també té atenció a la gent gran. Per tant, és un moment de transformació i l’Escala hi aposta d’una manera clara a partir de tot un paquet d’iniciatives i d’inversions.

Per on passen les febleses detectades?

Més que febleses, el què veig són oportunitats. L’Escala és un poble molt equilibrat en tots els sentits. Té vida durant tot l’any, amb tots els serveis. Amb la capacitat econòmica que tenim, podem esdevenir un referent territorial. Tenim els terrenys de Vilanera, amb la capacitat d’adquirir la masia per dedicar-la a un centre d’interpretació dels parcs naturals, però, sobretot, un centre vinculat amb la biosfera, que es pugui repensar la Costa Brava amb criteris de sostenibilitat. Vilanera pot ser un objectiu d’oportunitats. L’Estany de Poma en serà un altre per a la zona de Riells, que dinamitzarà tot aquell entorn. Tota la inversió prevista a Empúries s’acosta al milió i mig d’euros per millorar tots els aparcaments i accessos al conjunt arqueològic. El 2023 mirarem enrere i veurem un salt endavant molt important.

Com ha d’encaixar, a l’Escala, la millora de l’Estany de Poma?

Aquest és un espai molt desconegut perquè es troba dins d’una finca encara privada, però té una gran singularitat, des d’un punt de vista ambiental, extraordinària. Quan s’obri a l’ús públic, dins d’aquest mandat, amb tota seguretat, les oportunitats que apareixen són extraordinàries. És tota una franja de 8 hectàrees lliure d’edificació i el fet que tingui un estany a tocar de la platja crea un entorn encara més singular. Es converteix en un parc urbà i serà un actiu per a tot l’entorn de Riells generant una sèrie de dinàmiques molt diferents de les que té ara Riells. Guanyarà prestigi, visitants, i serà un repte cultural.

Quin paper hi juguen al parc del Montgrí?

Formem part del parc natural, tot i que hi aportem poques hectàrees, a la zona de les Planasses, que en el seu moment vam desclassificar. El parc natural, per a nosaltres, també és un referent, perquè la llera del parc preveu un connector biològic a Vilanera i això li atorga molta singularitat. Som uns privilegiats en aquest sentit.

Mesos enrere canviava el Consell Comarcal per la Diputació. Quines conclusions n’ha tret d’aquest relleu polític?

Hi he estat molt bé, al Consell, només en puc parlar bé, del govern amb Junts. És veritat que el Consell, des d’un punt de vista econòmic, té una sèrie de limitacions que no té la Diputació, però ha fet exercici de les seves competències d’una manera molt dignament una excel·lent feina, sobretot, per als municipis petits. La Diputació és una cosa molt diferent, perquè el seu àmbit d’actuació és més divers i més ampli i té més capacitat econòmica per tirar endavant iniciatives i polítiques públiques, que també són necessàries per a la demarcació.