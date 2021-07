El passat divendres 15 de juliol, la Iaeden va rebre la resolució del Jutjat Contenciós número 1 de Girona que acorda l’execució provisional de la sentència relativa a tramitar els expedients de caducitat, tancament i sancionador en relació a la granja de Cantallops.

La resolució atorga el termini d’un mes a l’Ajuntament per tramitar sense demora aquests expedients, a més de no ordenar fixar cap fiança. Segons l'organitzaició, «no té en compte els danys i perjudicis invocats per Dinàmic Rural, titular de la granja, derivats del tancament d'aquesta, atès que indica que de l’execució provisional no resulten directament aquests danys».

A banda, la Iaeden s'ha personat en el recurs de cassació interposat per Dinàmic Rural contra la sentència del TSJC que va anul·lar el control ambiental.

Segons l'associació, aquesta resolució judicial és «la derivada que l’Ajuntament de Cantallops no hagi encara clausurat la granja». Des de l'organitazació, recorden que, el febrer de 2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Girona va dictar sentència en relació a la granja dels Noguers de Cantallops i que aquesta era en resolució del Recurs ordinari 388/2017B interposat per Rafael Duran Rosell i la Institució Altempordanesa per a la Defensa i l’Estudi de la Natura.

La sentència es basava principalment en l’anterior decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, l’agost de 2020 i després d’una demanda de Rafael Duran Rosell, va anul·lar el control ambiental de l’any 2016 i va dictar que aquest havia de ser desfavorable per l’estat real de la granja. El fallo judicial del febrer 2021 es basava en l’incompliment de nombrosos requisits aplicables que són de caràcter greu i en particular, segons exposen:

1. La manca de capacitat d’emmagatzematge de purins (per la falta d’instal·lació i construcció efectiva d’una bassa de purins de 390 m3 requerida, reiteradament, amb l’atorgament de la llicència ambiental l’any 2008).

2. La manca de condicions de sanitat i benestar animal de la nau situada al Nord.

3. La manca de garantia estructural de la nau Nord.

4. El caràcter obsolet de les cobertes d’uralita.

La Iaeden destaca que «aquests fets havien de comportar l’informe ambiental desfavorable». Des de l'associació, volen destacar que «el març de 2020, Cantallops va ser declarada zona vulnerable per contaminació de nitrats, i que aquest és el principal problema de molts aqüífers empordanesos». A més, han anunciat que volen reiterar «el crit d’alerta als problemes greus de contaminació que pateix la comarca i també la demanda d’una moratòria per l’ampliació i construcció de noves granges porcines».