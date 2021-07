Esquerra Republicana proposarà al Congrés dels Diputats un canvi normatiu per permetre que els càrrecs electes puguin ser representats d’entitats sense ànim lucre. La diputada Montse Bassa ha anunciat durant una oficina parlamentària organitzada a la Jonquera que el grup d’ERC al Congrés presentarà una Proposició No de Llei (PNL) per modificar la legislació sobre incompatibilitats en la Llei General de Subvencions.

Bassa ha argumentat que una societat “dinàmica i moderna” no pot deixar fora persones com molts regidors i regidores que són “el màxim exemple de l’activisme i el voluntariat, castigant aquesta manera de ser i separant-los de les entitats on participen o castigant-les”.

“Una societat transparent i justa ha de saber adaptar la seva legalitat per evitar que es produeixin greuges comparatius i es creïn incerteses pel simple fet de presumir que les males praxis d’alguns són patrimoni de tots”, ha afegit. La diputada al Congrés d’Esquerra Republicana ha manifestat també que treballen per una “legalitat moderna i justa” amb l’objectiu que els regidors i regidores puguin està al davant de les entitats “abocant-hi la seva vocació de servei, voluntariat i dinamisme”.

En una roda de premsa celebrada davant de l’Ajuntament de la Jonquera, la portaveu del grup municipal d’Esquerra, Anna Pérez, ha explicat que ella mateixa va haver de deixar la presidència de l'entitat ACEJ la Jonquera perquè pogués cobrar la subvenció per a organitzar el casal d'estiu.

“I a l'abril de 2021 el nostre regidor Joan Budó va haver de dimitir perquè el club de futbol U.E. La Jonquera, del qual n’és president, arribés a cobrar la subvenció anual de l'Ajuntament”, ha afegit la regidora.

La portaveu republicana ha anunciat, a més, que durant el ple de la setmana que ve el seu grup municipal demanarà la dimissió del tinent d’alcalde, Rafel Medinilla, “per coherència política” després d’haver comprovat que s’ha beneficiat econòmicament de l’Ajuntament durant sis anys a través de la seva empresa, mantenint una incompatibilitat amb el càrrec.

“Tot i que des del 2021 el tinent d’alcalde Rafel Medinilla no està incomplint amb la normativa, ens sembla lògic demanar-li responsabilitats per no haver complert amb el que diu una normativa, a la que nosaltres sí que ens vam veure obligats a complir”, ha afegit.

“Creiem que la nostra vinculació a les entitats al municipi no pot ser castigada pel simple fet que som regidors i regidores. En Joan Budó va decidir deixar l’acte de regidor pel seu compromís i amor per la U.E. la Jonquera. I jo mateixa, i a contracor, em vaig veure obligada a deixar l’entitat perquè rebés una subvenció per fer el casal d’estiu. No té cap sentit”, ha conclòs la regidora Anna Pérez.

A la roda de premsa, i durant l’oficina parlamentària que s’ha celebrat a la comarca de l’Alt Empordà, també hi han assistit la diputada al Parlament, Anna Torrentà, així com els regidors d’Esquerra de la Jonquera.