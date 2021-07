L’incendi forestal del cap de setmana passat a Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar ha estat el més gran dels últims vint anys al cap de Creus. S’hi van cremar 416 hectàrees, un 97 % de les quals formen part de la zona del Parc Natural. En aquest sentit, la Diputació de Girona ha adquirit el compromís de finançar la reparació de totes les infraestructures que hagin quedat malmeses pel foc en aquests tres municipis de l’Alt Empordà.

El president de la corporació, Miquel Noguer, s'ha desplaçat aquest dimecres a la tarda fins a Llançà, on ha mantingut una trobada a l’Ajuntament amb l’alcaldessa del municipi, Núria Escarpanter, i amb els alcaldes del Port de la Selva i la Selva de Mar, Josep Maria Cervera i Joan Maria Roig.

En la reunió, s'ha fet una valoració de les afectacions de l’incendi forestal en la zona, i Miquel Noguer va garantir-los l’ajuda econòmica. En els propers dies, es concretaran les infraestructures en les quals s’ha d’intervenir i l’aportació de la Diputació per reparar-les.

“La nostra raó de ser, com a ajuntament d’ajuntaments que som, és fer costat als municipis de les comarques gironines i als seus veïns i veïnes. Estem amatents en tot moment a les seves necessitats per poder-los ajudar, com en el cas que ens ocupa”, ha destacat el president de la Diputació de Girona.