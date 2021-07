Una família alemanya amb casa de segona residència al Port de la Selva ha fet una donació de 2000 euros a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva.

Tenen l'habitatge a la urbanització Rec de Canet que no va ser desallotjada, però va viure el foc molt de prop. Han volgut agrair l'atenció i la tasca contra el foc.

Des de l'associació van veure com algú havia fet un ingrés al compte corrent. Sense avisar i sense dir el motiu. Eren els 2000 euros de la família alemanya.

El regidor de Seguretat, Roger Pinart, ha explicat que pels noms van conèixer de qui es tractava perquè la família "ja ho havien fet una altra vegada, durant l'incendi de l'any 2000, i hi han tornat".

"No se'ls va arribar a desallotjar, però estan a prop de la franja de protecció, van tenir línies de Bombers, se'ls va generar un estat de confiança gran" i la mare i la filla que es trobaven a l'habitatge ho van voler agrair, explica Pinart.

La família ni tan sols els ha avisat, ho han fet discretament. Els comptes de l'associació s'han de justificar i per això s'ha buscat l'origen de la donació i se'ls farà arribar una carta d'agraïment.

El regidor constata que els ciutadans alemanys tenen una altra mentalitat. Durant el cap de setmana relata que arribaven al centre de comandament "sense saber que teníem habitualment de tot, apareixien carregats, de menjar i veure, sobretot per als bombers":

Els diners rebuts s'utilitzaran per a les despeses de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil que funciona des de fa molts anys i que compta actualment amb una dotzena de persones disponibles per a qualsevol emergència i altres voluntaris puntuals.

El regidor de Seguretat assenyala que són fent formada en primera actuació, en cas d'emergència mèdica, a banda de donar suport per altres necessitats. "Som una primera atenció a algú que hagi pres mal, i també fem formació a la policia local, són actuacions ràpides que poden salvar una vida", diu Pinart.

"Fa molts anys que ens ho creiem", constata, i per això estan equipats amb desfibril·ladors des d'abans del desplegament per part de l'organisme de salut de la Diputació de Girona, Dipsalut. Tenen tres vehicles equipats i també una embarcació. En aquest cas actua en col·laboració amb Salvament Marítim.

Per la situació geogràfica consideren que és "vital" disposar tant de l'associació com de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF). Actuen per salvar vides.

Actuació "ràpida" i "vital"

"Es considera una cosa normal" al port de la Selva i són conscients que "haguessin passat coses molt grosses" si no es disposés d'aquesta primera actuació "molt ràpida" perquè els serveis d'emergència necessiten mínim 15 minuts per arribar al Port de la Selva.

Per la seguretat, per la història d'una associació que funciona des de fa molts anys, i per la confiança s'han convertit en una entitat a la població i disposa de molts socis.

Se sustenten econòmicament de l'aportació de deu euros anuals dels socis; d'ajudes puntuals que solen ser d'entre 50 i 100 euros de ciutadans o empreses; del que es recapta amb la loteria; i de les aportacions de l'Ajuntament com a altres associacions.

Les aportacions com les de la família alemanya no són habituals i serà un bon coixí per cobrir despeses. Durant l'incendi, per exemple, entre l'Ajuntament i l'associació es va fer l'avituallament al personal que treballava en l'extinció i el control de l'incendi a través dels supermercats del Port.

El regidor destaca la tasca dels voluntaris, la dels ADF i la de la policia local, dels primers a arribar en cas d'emergències com les de l'incendi que es va iniciar a Llançà i que ha cremat 420 hectàrees, la major part dins el Parc Natural de Cap de Creus.