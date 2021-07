"La figura de Josep Pallach és essencial per entendre la història del socialisme català i el seu pensament actual", segons ha afirmat en un acte celebrat a Figueres, l'expresident de la Generalitat José Montilla. Es tracta de l'homenatge que la Fundació Rafel Campalans, entitat que presideix, havia programat per al 2020, any del centenari del naixement del polític i pedagog figuerenc, i que es va haver de posposar a causa de la pandèmia. L'auditori dels Caputxins ha acollit les intervencions de destacats representants del socialisme català i empordanès, juntament amb la filla del protagonista, Antònia Pallach Juvé.

Per José Montilla, "Pallach és un dels pares del nostre partit i un personatge de referència per a tot el socialisme". Josep Pallach i Carolà (Figueres, 1920 - Hospitalet de Llobregat, 1977) va patir l'exili forçat després de la Guerra Civil espanyola i va participar activament amb la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial. Casat amb Teresa Juvé, van compartir una vida de lluita pel progrés democràtic i la pedagogia, essent una peça clau en els fonaments del PSC actual que "segueix els seus ideals en defensa de la democràcia, la llibertat, l'autogovern de Catalunya, el projecte federal d'"Espanya i la unitat europea".

Durant l'acte d'aquest dimarts a l'auditori dels Caputxins, l'exalcalde de Figueres Joan Armangué va ressaltar el lligam de la ciutat amb qui va ser declarat Fill Predilecte el 2002, tot afirmant que "recordar Pallach és un acte de justícia" malgrat els atacs importants que va rebre abans de la seva prematura mort. Per Armangué "el llegat de Pallach pot ajudar a resoldre el conflicte català" dins "d'un catalanisme inclusiu" com el que també defensava Ernest Lluch. Les intervencions han continuat amb la diputada gironina Sílvia Paneque, la qual considera que "el seu ideari polític ha tingut una gran influència en aquesta etapa democràtica". La parlamentària creu que el polític figuerenc va ser "un dels socialistes més clarividents del segle XX". Per a Pere Casellas, vicealcalde de Figueres i primer secretari del PSC local, Pallach "va ser un home de seny, de reflexió, d'explicar les coses a poc a poc i bé". "El que pensava ell és el que ha acabat defensant el PSC des de 1977", afegeix.

Antònia Pallach Juvé recorda que el seu pare li preguntava "què m'havia semblat Figueres". I acostumada com estava a viure a París, ell sempre li acabava dient "és com una Barcelona en petit"

Antònia Pallach Juvé ha estat l'encarregada de tancar l'acte agraint la feina de la Fundació Rafael Campalans per preservar i divulgar la memòria del seu pare, tot destacant "l'afecte particular que la família sempre ha tingut per Figueres". Quan van poder venir de París a la capital empordanesa, Antònia recorda que el seu pare li preguntava "què m'havia semblat Figueres". I acostumada com estava a viure a París, ell sempre li acabava dient "és com una Barcelona en petit". Antònia Pallach va acabar la seva intervenció fent seu un pensament del polític figuerenc: "s'ha de lluitar per cada vegada més democràcia".

Per recordar la figura de Josep Pallach, la Fundació Rafael Campalans ha editat un llibre commemoratiu del centenari del polític figuerenc, amb articles de destacats dirigents socialistes, d'Antonia Pallach i Teresa Juvé i representants de l'àmbit educatiu, com la professora Montse Palma, qui després de relatar aspectes polítics i pedagògics del personatge, escriu: "En momens de grans incògnites sobre el progrés de la intel·ligència artificial, d'amenaces de pandèmies, de monitoratge tecnològic de les nostres vides per garantir la salut, de dubtes sobre les garanties de drets i llibertats, el binomi educabilitat i democràcia pren més vigència que mai i situa les polítiques educatives al bell mig de la definició del futur immediat", tot recordant les reflexions fetes per Pallach, el 1975 en la seva obra La democràcia, per fer què?