L'Ajuntament de la Jonquera ha rescindit el contracte del bar de la piscina municipal després que fa unes setmanes el local patís un excés d'aforament. Segons l'alcaldessa, Sònia Martínez, el responsable no podia garantir les mesures que imposa la situació per la Covid-19 i es va acordar tancar-lo. Si algú s'interessa es podria obrir una nova concessió, si no, quedarà tancat. El local va organitzar fa unes tres setmanes, un dissabte, un esdeveniment musical. Complia amb totes les mesures, però va començar a arribar clientela i es va produir un excés d'aforament que no va poder controlar.

L'Ajuntament de la Jonquera ha rescindit el contracte amb la concessionària per incompliment de contracte. «Una persona sola no pot controlar tot l'aforament, s'ha parlat amb ell, ell ha estat d'acord, i s'ha rescindit el contracte», diu Martínez. L'alcaldessa admet que la situació actual és complicada per als empresaris. «Les piscines són només per l'estiu i amb totes les restriccions i garantint tots els espais, a vegades no els surt tant a compte». «Si has de garantir la separació de les taules, un aforament molt controlat, necessites molta gent, tens menys espai i és normal», lamentava l'alcaldessa. Per aquest estiu podria quedar-se sense bar la piscina si no apareix cap interessat i no es pot complir amb els terminis per establir una nova concessió.