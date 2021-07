El sindicat UGT critica en un comunicat que els incidents greus als centres penitenciaris «han anat a més» i que són conseqüència d’una manca de seguretat i de personal. En un comunicat, la sectorial de presons carrega contra la «política laxa» del Departament de Justícia amb els interns i sosté que la presó de Figueres, Puig de les Bases, no té material suficient per garantir la seguretat del centre. De fet, la setmana passada va haver-hi dos incendis i un incident menys greu que se sumen al foc que un intern d’una cel·la d’aïllament va provocar el 27 de juny i que va acabar morint. També van resultar ferits dos interns i dos funcionaris.

Un dels incidents, el més greu, va tenir lloc el dimarts passat al mòdul d’aïllament, anomenat Departament Especial de Règim Tancat (DERT). Segons fonts penitenciàries, l’intern va calar foc a la cel·la i es va haver d’activar el codi vermell per tal d’apagar l’incendi. No es va haver d’atendre cap intern o treballador per ferides. Dijous un altre intern que no estava en règim d’aïllament va intentar iniciar un incendi calant foc a una paperera. En aquest cas, es va poder apagar ràpidament i l’incident no va anar a més. Segons indica el sindicat, aquell mateix dia una interna va cremar-se amb una cigarreta. UGT assegura que quan van passar aquests incidents, el centre no comptava amb una dotació de personal suficient, ja que hi havia cinc funcionaris per muntar tot l’operatiu. A més, també indica que hi ha manca de material per fer front a la situació. «El ventilador per evacuar el fum estava al DERT i el cotxe elèctric per transportar el material antiincendis no funcionava», sosté el sindicat.

«UGT Presons instem la Direcció del centre perquè sense demora revisi el bon funcionament del material, faci un estudi per tenir una bona dotació del material per corregir aquestes situacions amb garanties i reconsideri la seva ubicació per minimitzar els temps de reacció», manifesta el comunicat. Per últim, insten a la nova Direcció General d’Afers Penitenciaris, endegada a finals de juny, a augmentar la plantilla del centre penitenciari per evitar que es repeteixin incidents.