Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit poc abans de les nou de la nit d'aquest dilluns l'incendi que des de divendres cremava entre Llançà, el Port de la Selva i la Selva de Mar. Segons càlculs dels Agents Rurals, el foc ha afectat 415,61 hectàrees, de les quals 402,28 formen part del Parc Natural del Cap de Creus. L'incendi estava controlat des de les vuit del vepres de diumenge, i durant tot el dia tretze dotacions del cos d'emergències han estat treballant per acabar d'apagar-lo i evitar revifalles. Finalment, després d'una darrera ruta per l'incendi s'ha comprovat que tot el perímetre està ben apagat.

Ahir al vespre es van aixecar les restriccions que encara es mantenien a les urbanitzacions de la vall de Santa Creu i Mas Ferrer, així com també el confinament i els accessos a Selva de Mar.