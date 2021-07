L’Ajuntament de Figueres ha fet un pas més per intentar vendre la Casa Nouvilas. L’immoble es va comprar el 2008 per ubicar-hi els serveis socials però mai s’hi ha fet res. Ara s’admet que ha estat un «mal negoci» perquè es ven per 1,1 milions i se’n van pagar 3,8 milions (2, 6 l’Ajuntament i 1,2 el Consell Comarcal). S’ha aprovat tuna modificació al planejament per desclassificar-la com a equipament. Ciutadans ha criticat l’operació de venda perquè suposa perdre molts diners. L’alcaldessa, Agnès Lladó, ho admet, però remarca que mantenir-la és una pèrdua constant de diners. «No podem estar d’acord a perdre milions d’euros en aquesta operació», insistia el regidor de Ciutadans, Hèctor Amelló, durant l’aprovació de la modificació al planejament.

Quan es va comprar es va classificar com a equipament amb vistes a ubicar-hi els serveis socials. El centre Ferran Sunyer es va classificar en part com a hoteler. Ara l’Ajuntament ha optat per fer enrere les modificacions perquè la casa es pugui vendre com a habitatge i el centre continuï sent un edifici per a equipaments. L’alcaldessa, Agnès Lladó, va informar que «en vistes que al centre Ferran Sunyer no hi ha fet un espai hoteler, ni la Casa Nouvilas s’ha convertit en equipament, s’ha demostrat que va ser un mal negoci» i l’actual govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) preveu que «poguem recuperar com a mínim una part de la inversió amb la venda» de la casa. La partida per la venda es va incloure als darrers pressupostos, i és d’1,1 milions. Això suposaria vendre per 2,6 milions menys del que es va comprar. L’Ajuntament hi va aportar 2,6 milions i la resta, 1,2 milions, el Consell Comarcal.

Amelló va manifestar que «no podem estar d’acord a malvendre el patrimoni comprat amb els diners dels nostres veïns». L’alcaldessa va admetre que va ser un «mal negoci» i va assenyalar que «els mals negocis tenen això, que tard o d’hora es paguen», però va manifestar que mantenir-la també té un elevat cost. La Casa Nouvilas és un immoble del segle XIX situat al carrer Nou. Es va comprar el 2008 amb la idea d’adequar-la i ubicar-hi els serveis socials mancomunats. La compra forma part del programa del llavors alcalde, Santi Vila (CiU). L’elevat cost de l’adequació va frustar que acabés sent la seu dels serveis socials. Més tard, durant el mandat de la successora de Vila, Marta Felip, es va arribar a plantejar que fos la seu del Museu del Circ, però tampoc va fructificar. Durant tots aquests anys no ha tingut cap ús i per l’Ajuntament de Figueres això suposa un patrimoni que fa perdre diners.