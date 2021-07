Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska perquè informi sobre la gestió en la coordinació dels treballs per estabilitzar i controlar l'incendi forestal de Llançà, Port de la Selva i Port de la Selva del passat 16 de juliol.

El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha registrat aquesta iniciativa parlamentària al Senat amb l’objectiu que el ministre doni les explicacions oportunes en comissió sobre com es van gestionar els mitjans aeris per extingir el foc que va més de 400 hectàrees del Cap de Creus durant el cap de setmana passat.

Jordi Martí Deulofeu ha dit que es fa “difícil d’entendre i costa d’imaginar que l’Estat no hagi autoritzat la utilització de recursos aeris francesos per estabilitzar i controlar el foc de Llançà, El Port de la Selva i la Selva de Mar malgrat la petició expressa del Govern de la Generalitat en aquesta direcció”.

El senador per Girona entén que per una “qüestió de proximitat geogràfica, de coneixement del territori i de rapidesa en les actuacions semblaria lògic que una bona coordinació en aquest sentit hauria estat beneficiós per als treballs de contenció de l’incendi forestal, especialment durant les primeres hores”. “Hem de tenir present que del total d’hectàrees cremades la immensa majoria són dins els límits del Parc Natural del Cap de Creus”, ha dit.

“Aquest exemple demostra com d’important és poder aprofundir en projectes de cooperació transfronterera entre Catalunya i l’Estat francès, sobretot si parlem de situacions d’emergència i de protecció civil que no entenen de burocràcies ni de fronteres físiques i on el més important és ser capaços de donar entre tots una resposta àgil”, ha afegit.

El senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, ha conclòs que “per tot això volem esbrinar què hi ha del cert rere els motius pels quals des del Ministeri de l’Interior no es va considerar necessària la intervenció d’hidroavions francesos i saber amb claredat els detalls i els fonaments d’aquesta decisió per poder determinar la responsabilitat de cadascú.”