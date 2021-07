Des de fa unes setmanes, el veïns i veïnes de Llampaies, han vist com un gran nombre de camions de grans dimensions, utilitzen l’accés al nucli residencial per canviar de sentit. Aquest accés, situat a la carretera GI623 de Banyoles a l’Escala, s’ha convertit en un perill, no només per a les famílies que viuen a Llampaies, sinó per a tots els vehicles que utilitzen aquesta via. Una carretera que assumeix una gran quantitat de trànsit.

Aquesta maniobra de canvi de sentit està prohibida en aquest punt, però tot i així, els camions la fan.

Aquesta situació s’esdevé des que, una mica més endavant de l’encreuament i molt a prop de la sortida de l’autopista, s’hi ha establert una benzinera on moltíssims camions paren expressament a repostar. Quan acaben, s’arriben a l’encreuament de l’accés a Llampaies i fan la volta per poder tornar a entrar a l’autopista.

Des del grup municipal d’Assemblea Republicana de Saus Camallera i Llampaies exigeixen a qui correspongui la responsabilitat d’aquesta via que busqui solucions urgents a una situació molt perillosa, que ha posat en alerta a tots els veïns i veïnes del municipi.

Per aquest motiu, des del grup republicà informen que es prendran les accions necessàries de contacte amb els responsables de la Generalitat de Catalunya per abordar el tema i trobar una solució efectiva a aquesta situació.