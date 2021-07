Vilafant celebra les Festes del Carme aquest cap de setmana, després de l'ensurt amb l'incendi d'ahir a la tarda, que va obligar l'Ajuntament a suspendre la cursa de La Nocturna.

Per aquest matí, l'AMPA de l'Institut de Vilafant ha organitzat una bicicletada popular que ha recorregut els tres nuclis del poble. La concentració ha estat a les 9 h i la sortida s'ha donat mitja hora després, a les 9.30 h. Quan s'ha acabat, l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, i el regidor d'Esports, César Gónzalez, han fet l'entrega de premis als participants.

Així de bé s'ho passen els participants a la bicicletada organitzada per l'Ampa del Ins #Vilafant en aquest matí de diumenge de #FestesDelCarme. pic.twitter.com/cE5Lve6WME — Ajuntament de Vilafant (@AjVilafant) 18 de julio de 2021

L'Ajuntament també ha aprofitat el matí per anunciar a través de Twitter l'obertura de la piscina municipal, després que ahir fos tancada per facilitar les tasques en relació a l'incendi al cos de bombers.

A les 12 h, se celebra la missa solemne a l'església de Sant Cebrià i, a les 12.30 h, hi ha plantada de gegants a la plaça de l'Església, a càrrec de la Colla gegantera i grallera. Per acabar la festa, a dos quarts de vuit del vespre, a l'aparcament de l'Església, hi ha prevista una cantada d'havaneres del grup Ultramar.

Les Festes van començar divendres a la nit amb el concert de la cantant Beth en el marc dels Vespres Musicals.