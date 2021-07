L’Agència Comarcal de l'Energia i Clima (ACEC) del Consell Comarcal de l’Alt Empordà conjuntament amb l'Associació d'instal·ladors de la comarca (ADICAE) han realitzat un seguit de xerrades sobre l'autoconsum solar fotovoltaic. Han participat en aquestes ponències un total de 141 persones en onze municipis de la comarca (Maçanet de Cabrenys, Avinyonet de Puigventós, Vilaür, Vila-sacra, Agullana, Navata, Sant Climent, Sescebes, Garrigàs, Terrades, Peralada, Palau Saverdera).

La xerrada la realitza un instal·lador associat a l'ADICAE i pretén resoldre els dubtes dels veïns a l’hora d'implantar les instal·lacions de plaques solars. Les consultes amb més interès són el nombre de panells que s'han d'instal·lar i quina pot ser la seva orientació, els tràmits que s'han de realitzar per la legalització, la inversió, les subvencions i les bonificacions fiscals (IBI, ICIO ...) aprovades els ajuntaments com a mesura d'incentivació municipal.

L'ACEC vol apropar l'autoproducció d'energia elèctrica als habitatges de la comarca especialment ara que hi ha un debat social molt important sobre el model d'implantació d'energies renovables. És una oportunitat per implicar a la ciutadania en el canvi de model energètic, participatiu i descentralitzat. Alhora es pretén donar visibilitat i suport als instal·ladors de l'Alt Empordà.

Les darreres xerrades es faran el dimarts 20 a El Far d’Empordà, dijous 22 a Palau de Santa Eulàlia, dimarts 27 a Garriguella i dijous 29 a Ventalló. Totes les convocatòries estan programades a dos quarts de vuit del vespre. Al web www.mediambient-altemporda.org/serveis.aspx?IDC=97.2 hi ha més informació de les xerrades, així com el detall de les activitats programades.