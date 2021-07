L’Ajuntament de Roses s’ha afegit a la repulsa i condemna per l’assassinat a Galícia de Samuel Luiz per motius Lgtbifòbics i reivindica el respecte a la diversitat sexual com un dels pilars de la societat democràtica. Per aquest motiu, el consistori rosinc ha instal·lat un tòtem en una de les rotondes d’accés al municipi en què es pot llegir el missatge que desprèn la societat: «A Roses, estima com vulguis».