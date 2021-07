El dilluns 12 de juliol van començar a Vilajuïga les obres de recollida de l’aigua de la pluja. En aquesta primera fase, que té lloc durant el mes de juliol, es treballa a la carretera de Sant Pere de Rodes i al passatge de les escoles. En principi, no hi ha afectacions al trànsit, però no es pot aparcar en aquest carrer. El projecte de reconducció de les aigües pluvials de la zona del sector de la Roca de la Balena pretén evitar les inundacions que es produeixen en episodis importants de pluja.