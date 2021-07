La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha fet avui una visita institucional a Figueres. Garriga ha començat el dia a la plaça Gala i Salvador Dalí, des d’on avui es feia el programa ‘El Matí de Catalunya Ràdio’, i ha estat entrevistada per la periodista Laura Rosel. La consellera Garriga ha afirmat que a Miquel Iceta, nou ministre de Cultura del govern espanyol, li posarà “els mateixos deures que al seu predecessor, però en català. Tenim dos temes rellevants: l’aprovació de l’Estatut de l’Artista i l’Avantprojecte de la llei de l’audiovisual”.

Aquesta llei “és important perquè actualitza tota la normativa audiovisual per incloure les plataformes digitals, però oblida la diversitat cultural i lingüística”. En aquest sentit, Garriga ha declarat que “avui presentem al·legacions” a aquesta llei, “que ja hauria d’haver estar aprovada al novembre de l’any passat. Anem tard, i anem tard en un espai que és molt important per la nostra cultura i la llengua, que és a les plataformes digitals, on són els joves”, ha subratllat.

La consellera de Cultura ha manifestat que “aquesta llei preveu que el 50% de la producció a les plataformes digitals sigui en una llengua oficial de l’Estat o de les comunitats autònomes. Aquest ‘o’ ens fa molt mal. El que ha de fer és dir el percentatge en què aquesta producció ha de ser en les altres llengües oficials, i això obligaria que aquestes plataformes tinguin un percentatge concret de producció en llengua catalana”.

La consellera Garriga ha manifestat la seva voluntat de potenciar l’audiovisual i la promoció de la llengua, i ha recordat el compromís de fer realitat el 2% cultural aquesta legislatura per situar la cultura on toca. “El pressupost de Cultura actualment és de 298 milions d’euros. L’hem de doblar, hem d’arribar als 600 milions d’euros en aquesta legislatura”, ha afirmat.

Respecte als festivals d’estiu, ha posat de relleu “la feina” i “el valor” que aporten aquests festivals, ha recordat que porten mesos treballant per complir amb totes les mesures de control i seguretat que els dicta el Procicat, i que compten amb totes les autoritzacions per part de Salut. A més, la consellera ha fet una crida a la calma i ha destacat que el 85% dels festivals programats aquest juliol i agost són asseguts i per tant no compten amb el risc d'aglomeracions, que és el que es vol reduir ara mateix. Respecte a les festes majors i les noves dades epidemiològiques, Garriga ha dit que “hi estem treballant i seguirem les instruccions del Departament de Salut”, com es fa en tots els casos.

També ha explicat que des del Departament de Cultura es vol potenciar la part referent a la creació i la innovació: “Apostem claríssimament pel Hub Audiovisual, un dels 27 projectes del Govern dels fons Next Generation, tractor industrial de l’audiovisual catalana, que vol ser infraestructura, producció, noves tecnologies, formació, perquè els nostres professionals es quedin aquí i per atraure talent internacional”.

Visita a l’Ajuntament i a la Fundació Gala Dalí

Després de l’entrevista, la consellera de Cultura s'ha reunit amb la Fundació Gala Dalí i ha mantingut una reunió amb la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer; el gerent de la Fundació, Joan Manel Sevillano, i el responsable d'afers econòmics, Fèlix Roca. A continuació ha fet una visita institucional a l’Ajuntament de Figueres, on ha firmat el llibre d'honor i ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa Agnès Lladó, en la qual ha participat també el regidor de Cultura, Alfons Martínez, que l'han posat al dia sobre els temes culturals principals del consistori.