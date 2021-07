La jornada de navegació més solidària ha tornat al Club Nàutic l’Escala aquest diumenge 11 de juliol. Un any més, els usuaris del Club han gaudit dels esports nàutics al mar d’Empúries per una aportació de 10 euros a la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM). A més de practicar la vela lleugera, el caiac i el stand up paddle, els participants han pogut fer-se amb els articles de marxandatge estiuencs del Mulla’t, que enguany lluïen dissenys de la il·lustradora i dissenyadora barcelonina Judit Canela.

Prop d’una cinquantena de persones han contribuït a la missió de la jornada i la recaptació aconseguida, sumada al donatiu de Jotun Olympia Grup, empresa col·laboradora del Club, aportarà 1.000 euros a la fundació que seran entregats properament.

La campanya solidària més estiuenca

Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple és una iniciativa de la Fundació per l’Esclerosi Múltiple amb l’objectiu de donar a conèixer la malaltia. La campanya ofereix la possibilitat de ser solidaris cap a les 9.000 persones que pateixen aquesta malaltia a Catalunya participant a les activitats programades per les diferents instal·lacions adherides.

Els diners recaptats seran destinats als programes d’acompanyament a les persones amb esclerosi múltiple, així com a la neurorehabilitació, els programes de formació laboral i a la recerca, que ens ajuda a tenir l’esperança en esborrar aquesta malaltia.