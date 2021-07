Rosa Sabater Rojas va néixer el 15 de març de 2002 i viu a Garriguella des de sempre. Va fer el Batxibac Científic Tecnològic a l’Institut de Llançà i, d’aquí, va marxar a estudiar a França. Fa poc, ha acabat el primer curs de Matemàtiques Generals a la Universitat de Montpeller.

El teu treball de recerca se centra en els matemàtics de l’Alt Empordà. Per què vas triar aquesta temàtica?

Aquest treball de recerca el vaig triar per 3 motius. El primer, que vaig pensar que fer un treball d’una zona geogràfica propera faria que aquest treball fos més atractiu. El segon motiu era per conèixer les aportacions, propietats, teoremes... dels professionals de la zona, ja que només coneixia Ferran Sunyer i Balaguer a partir del concurs del Dissabte de les Matemàtiques en el qual vaig concursar dos anys. I el darrer motiu va ser que, com alumna de batxillerat, vaig pensar que seria més interessant per a mi fer un treball sobre la carrera que tenia pensat estudiar.

Quins matemàtics cites?

S’analitza l’aportació a les matemàtiques de Ferran Sunyer i Balaguer, Eduard Casas-Alvero, Simó Bosch Estany i l’enginyer de ponts i camins Frederic Macau i Vilar. També cito Josep Teixidor i Batlle, Albert Dou i l’olotí Mas de Xexàs i el gironí Lluís Antoni Santaló i Sors, a més de Josep Cuadras Planas i Helena Cusí i Moner, professors de matemàtiques a Figueres i el farmacèutic Alexandre Deulofeu i Torres.

Va ser fàcil trobar informació sobre ells?

Sí, ja que el meu germà Lluís, estudiant de matemàtiques a la Universitat de Barcelona, em va comentar l’existència del llibre Santaló, Sunyer, Dou i Teixidor: quatre destacats matemàtics gironins de la dècada 1911-1920, i la primera entrevista del treball sobre Ferran Sunyer i Balaguer a Manuel Castellet i Solanes, director de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer, em va suggerir altres noms, com Sebastià Xambó i Eduard Casas Alvero, a qui vaig entrevistar més endavant. També vaig entrevistar Josep Maria Lluch i Anton Aubanell perquè coneixien i havien treballat amb Simó Bosch Estany, matemàtic figuerenc que em va suggerir el meu pare, Lluís Sabater Anticó. El meu pare havia estat alumne i company seu i també em va proposar buscar informació de Frederic Macau i Vilar.

Els noms dels matemàtics anaven sorgint a mesura que elaboraves el treball?

A mesura que s’avança en la recerca sobre aquests personatges, en van sorgint d’altres. Helena Cusí i Moner va ser a partir dels suggeriments de la meva tutora del treball de recerca, Lídia Ochoa; Alexandre Deulofeu i Torres, perquè me’n va parlar la meva professora de Tecnologia, Núria García, i a Josep Cuadras Planas me’l va suggerir Eduard Casas.

De quin matemàtic se saben més coses i de quin menys?

Se saben més coses de Ferran Sunyer i Balaguer perquè té reconeixement internacional per la seva feina i ja que existeix la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer. I dins de l’àmbit de les matemàtiques, del que se sap menys és de Frederic Macau i Vilar, perquè no era matemàtic.

Quina és la teoria matemàtica d’algun dels científics ressenyats que et resulta més interessant?

Des del meu punt de vista, trobo que la teoria més interessant seria la conjectura de Casas Alvero, ja que una conjectura és una afirmació que se suposa certa però que encara no ha estat demostrada ni refutada, i si s’arriba a demostrar passa a ser un teorema i aleshores es pot fer servir per a altres demostracions. Em resulta interessant perquè Eduard Casas diu que, quan la va estudiar, era abans dels 2000, i encara no s’ha trobat la solució al problema. Trobo que les conjectures són intrigants i un enigma a resoldre.

Per què creus que en aquest món, el de les matemàtiques, hi ha un predomini de noms propis masculins?

Consultant el nom de matemàtics famosos s’hi troben molt poques dones. A partir d’aquest fet, vaig incloure un apartat en el treball de recerca on cito a Hipàtia d’Alexandria, nascuda entre els anys 350 i 355, considerada la primera matemàtica, que fou linxada amb 45 anys per motius religiosos i polítics i pel fet de ser una dona que es dedicava a l’ensenyament, i Sophie Germain (1776-1831), que publicava amb el pseudònim d’Antoine Auguste Le Blanc per por que els seus treballs sobre aritmètica no fossin acceptats per la comunitat científica.

Aquesta història recorda a dones que també van haver de fer el mateix en altres disciplines.

Correcte, el seu cas és semblant a l’escriptora Caterina Albert i Paradís, nascuda a l’Escala l’any 1869, que publicava les seves obres sota el nom de Víctor Català. Tot i això, hi ha altres dones, com Florence Nightingale (1820-1910), que va contribuir al desenvolupament de l’estadística i a la medicina, i Emmy Noether (1882-1935), una professora matemàtica a Gottingen, que, quan el professorat estava reservat als homes, sí que van tenir reconeixement a la seva època.

I més properes a la nostra època, quines dones pot destacar?

En el cas de l’època del segle XX, la situació de les dones comença a millorar amb la instauració del primer sufragi universal a Austràlia Meridional el 1902. A Canet de Mar les dones van votar per primera vegada en un referèndum sobre la construcció del mercat municipal el 16 d’abril de 1933, però van continuar existint dificultats com la d’incorporar-se a estudis universitaris i doncs aquest seria el principal fet del perquè no han aparegut grans aportacions de dones matemàtiques a l’Alt Empordà durant el segle XX.

Què li ha suposat rebre el premi?

Una gran alegria, sobretot pel fet de poder compartir aquest sentiment amb els entrevistats del treball i que s’hagi reconegut l’esforç que vaig realitzar per fer aquesta investigació. Estic molt agraïda a tots els participants del treball que van dedicar el seu temps per fer aportacions i escoltar-me. I en tots dos premis una satisfacció també per l’Institut de Llançà.

Què pot explicar sobre la seva experiència a la Universitat de Montpeller?

El curs vinent hi aniré molt animada, perquè he vist que la universitat està molt preparada i hi he trobat molta companyonia. A la ciutat de Montpeller, hi ha molt bones comunicacions gràcies al tramvia i als autobusos, i també hi ha tren i aeroport. És una ciutat molt verda on hi ha molts parcs i jardins, i a la universitat hi ha molts espais per estudiar fora de la biblioteca.

La universitat també proporciona un servei de restauració per estudiants, la qual cosa m’ha ajudat també a adaptar-me, i al restaurant es trobaven menús amb els gustos dels diversos continents, com menú europeu, americà, asiàtic i africà. La gent ha sigut molt hospitalària i em vaig sentir com a casa. És una experiència molt enriquidora.