Un nombrós grup de persones esperaven l'arribada de Jordi Turull a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, aquest migdia, sota un sol que apretava de valent. La trentena de simpatitzants que l'esperava puntualment a les 13 h, hora prevista d'arribada al centre de la ciutat, ha estat informada que l'exconseller, així com la gent que l'acompanyava en la travessa, arribava en retard. Tot i la calor, l'espera no ha estat un problema per aquells que hi eren. A partir d'aquella hora, cada vegada més gent se sumava a la plaça.

Turull ha aparegut acompanyat de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i d'un seguit de persones equipades per fer esport, amb motxilles carregades, i amb estelades. L'exconseller ha pujat pel carrer Girona, i aquells que l'esperaven a la plaça de l'Ajuntament, amb una enorme pancarta on s'hi llegia «Independència», han baixat a rebre'l entre aplaudiments i cares de felicitat sota les mascaretes.

El polític ha avançat com ha pogut fins a l'edifici consistorial, i és que molta gent l'anava parant per fer-s'hi una fotografia o agrair-li quelcom. Un cop s'ha situat, després de saludar alguns dels regidors presents, s'ha donat pas als parlaments. Els ha iniciat l'alcaldessa, Agnès Lladó, que ha donat les gràcies a Turull. «Estem convençuts que ens en sortirem perquè si hi ha un compromís que entenem que arriba a tothom és precisament aconseguir l'amnistia i la llibertat per a tothom que ha rebut d'una manera o altra la repressió», ha dit l'alcaldessa. A més, Lladó li ha fet entrega d'un llibre de poesia de Maria Àngels Anglada com a record de la Travessa i «en defensa de la llibertat».

Seguidament, la persona que ha fet de guia a Turull i companyia entre Sant Pere de Rodes i la capital altempordanesa s'ha dirigit al públic, també agraint la feina de l'exconseller i de la resta de companys de l'executiu d'aquell moment.

Després, ha estat el torn d'Eduard Cebrià, president d'Òmnium Cultural Alt Empordà, que ha defensat la idea "d'insistir sense defallir", a més del dret a l'autodeterminació.

Finalment, i per acabar l'acte, Jordi Turull ha dedicat unes paraules d'agraïment a aquells que l'han anat a rebre. "El motiu de la travessa és de doble sentit: primer, de gratitud. Han estat tres anys i mig molt durs, però no hem estat en cap moment sols. El segon motiu és el compromís que tenim amb el país". Turull ha recordat la soledat de la també exconsellera Dolors Bassa a Puig de les Basses i ha demanat un aplaudiment per a ella. L'exconseller també ha aprofitat per denunciar pressions de l'Estat i avisar l'alcaldessa Agnès Lladó que «fins que no pugui fer un acte com el d'avui amb tots els represaliats, ells no seran lliures».

Abans, però recordant que no ho podia fer per a tots els veïns i veïnes de la ciutat, ha entregat tres samarretes de la Travessa. Una d'elles ha estat per a l'alcaldessa, l'altra per al guia i, la darrera, per a Eduard Cebrià.

L'acte ha finalitzat amb una gran fotografia «de família» amb l'exconseller i la gent que l'ha anat a rebre aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament.