La Policia Local de Castelló d’Empúries ha llançat una bateria de consells tant als vilatans com als veïns de segona residència ara que ha començat la temporada d’estiu, principalment per evitar ser víctimes de robatoris i furts. De fet, els agents han posat en marxa aquesta campanya de seguretat perquè, darrerament, s’ha detectat a la vila la comissió de furts especialment a l’interior de vehicles (deixar la bossa, és un moment) o a l’interior d’habitatges ( la porta oberta per tal que passi l’aire). Aquest tipus de delictes es cometen, sobretot, quan es deixen coses de valor dins el cotxe pensant que «només és un moment» o es deixen portes o finestres obertes de casa per tal que circuli l’aire.

«Sabem qui és i quina és la seva manera d’operar: No deixeu cap objecte a l’interior del vehicle que sigui visible; tanqueu les portes del cotxe encara que només sigui un moment; a casa, les portes han d’estar tancades, perquè sempre hi ha qui aprofita un descuit per entrar; tingueu controlada la bossa de mà en els establiments i en els espais públics, i, en cas de veure alguna actitud sospitosa, truqueu a la policia», detalla la Policia Local, alhora que entén que «quan ens relaxem, si ens sentim segurs i a gust, baixem l’atenció i hi ha qui ho aprofita». Per això, demana fer cas als consells.