Aquest dijous 8 de juliol s’ha celebrat l’acte de commemoració dels 30 anys de l’abocador comarcal de l’Alt Empordà. S’ha fet una visita institucional a les instal·lacions i un acte on s’han presentat tres accions que serviran per conèixer el passat, present i futur del dipòsit controlat ii el Centre de Tractament de Residus de l’Alt Empordà (CTR).

Més d’una setantena d’assistents han seguit ambdós actes, que han servit per fer valdre les instal·lacions del CTR i fer un repàs de la gestió que s’ha fet en cada moment: “la manera d’entendre la gestió i els mateixos residus ha canviat moltíssim aquests darrers 30 anys, però ens hem de preguntar si cadascun de tots nosaltres estem prenent totes les mesures possibles”, ha dit la presidenta del Consell Comarcal Sònia Martínez.

El director de l’àrea d’infraestructures de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Simó, ha emfatitzat “tenim unes instal·lacions, avui, que ens permeten donar cabuda a la gestió dels nostres residus, però que és una eina importantíssima de cara al futur”. També a apel·lat a “l’esforç individual”.

Per commemorar l’efemèride s’ha ideat una exposició temporal formada per sis plafons que relaten cronològicament les fites més importants del dipòsit controlat. També s’ha editat una nova edició de la revista El Mediàtic de l’Alt Empordà que estarà disponible a les exposicions i, digitalment, al web de l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal:

La tercera de les accions presentades és una peça documental de gairebé deu minuts que presenta tot un seguit de persones que en un moment o altre han estat implicades amb l’abocador comarcal i el Centre de Tractament de Residus.

Passat, present i futur

L’abocador ubicat a Pedret i Marzà ja funcionava com a tal des de l’any 1987, quan es va crear la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis, per donar servei a cinc municipis. Amb els anys, altres pobles de la comarca hi portaven els residus arribant a prestar servei a 23 localitats el 1989. Un any abans es va crear el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, amb l’alcalde de Figueres Marià Lorca presidint l’ens. De fet, va ser en aquell mateix mandat, l’any 1991, que el consell va rebre la delegació de la gestió de l’abocador -que ja es considerava comarcal tres anys abans.

La història d’aquest complex dedicat a la gestió de residus a la comarca, reflecteix la preocupació mediambiental de la societat i de com s’entén, en cada moment, la gestió dels residus. L’any 1994 es va ampliar i començar l’explotació de la fase III i el 2005 la fase IV. Va ser durant la seva vida útil d’aquest vas, concretament des de l’any 2017, que es va posar en marxa el Centre de Tractament de Residus. Aquesta nau de 18.000 metres quadrats va posar la comarca al capdavant en la gestió de residus. En el complex es tracten per separar-ne tot allò valoritzable, alhora que se separa bona part de la matèria orgànica que ajuda a reduir el volum de tot allò què va a parar a l’abocador i a estabilitzar-lo. L’any 2019 es clausura la fase IV.

El següent pas qualitatiu que donarà el Centre de Tractament de Residus es farà realitat en els pròxims mesos quan està previst que surti a licitació les obres de la segona fase del CTR. Aquesta ampliació inclourà una planta de desballestament de voluminosos, una nova deixalleria comarcal i un centre d’educació ambiental. El triangle Ambiental -el nom que rebrà aquest centre- serà un punt neuràlgic des d’on es faran les visites de les diferents plantes de tractaments i es disposarà d’una sala expositiva dues aules taller, una sala de projeccions i un taller de reutilització i reparació de residus. Una eina vital que completarà els esforços que l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal realitza amb el programa Eco-competents.